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منوبة /تسجيل حالة وفاة و 23 اصابة جديدة بالكورونا بولاية منوبة

2021/01/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية منوبة امس الاربعاء حالة وفاة لمسنة بدوار هيشر بفيروس “كورونا” المستجد، وتسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الخميس، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية (وات)

وبيّنت قدور أنّه بتسجيل حالات الاصابة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للحالات النشطة الى 722 حالة، منهم 719 شخصا يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي، وثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (205 حالات)، ومعتمدية طبربة (155 حالة)، ودوار هيشر (118 حالة)، ووادي الليل (81 حالة)، والمرناقية (63 حالة)، والجديدة (53 حالة) لكل منهما، وبرج العامري (26 حالة) ، وبالبطان (21 حالة)

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 4233 اصابة بفيروس “كورونا”، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 225 حالة، و3286 حالة شفاء

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