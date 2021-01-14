تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قابس

سجلت ولاية قابس خلالالـ24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة فيروس “كورونا” و130 حالة إصابة من جملة 354 تحليلا، توزعت الى 47 إصابة بقابس الجنوبية، و28 اصابة بمارث، و25 اصابة بالحامة، و18 إصابة بقابس المدينة، و6 إصابات بقابس الغربية، و5 إصابات بالمطوية، وإصابة واحدة بغنوش، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6772 حالة منها 5330 حالة شفاء و183 حالة وفاة، فيما يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة بالجهة 1439 حالة، من بينها 413 حالة بقابس الجنوبية و326 بقابس المدينة و291 حالة بمارث.

ولاية المهدية

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الخميس، وفاة 3 مصابين بفيروس “كورونا” المستجد، و92 إصابة جديدة من بينها 46 إصابة بالدائرة الصحية بالمهدية، فيما توزعت بقية الإصابات إلى 12 بقصور الساف، و11 بالشابة، و8 بكل من سيدي علوان والجم، إلى جانب 4 بشربان، و2 ببومرداس، وإصابة واحدة بدائرة السواسي، وتماثل، في المقابل، 108 مصابين للشفاء التام وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 3483 حالة من جملة 5200 حالة إصابة شملت 122 حالة وفاة و1595 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، 108 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 40 حالة شفاء، ليرتفع بذلك الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 3689 اصابة مؤكدة من بينها 127 حالة وفاة و2338 حالة شفاء.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة امس الاربعاء حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بدوار هيشر، و23 إصابة جديدة اليوم الخميس، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 4233 منها 225 حالة وفاة، و3286 حالة شفاء، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشطة 722 حالة، منها 719 حالة تخضع لإجراء العزل الصحي الذاتي، و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.