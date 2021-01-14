الحجر الصحي الشامل: وزارة الفلاحة تؤكد الحرص على تامين المرافق الاساسية والمجالات الاساسية خلال فترة الحجر الصحي الشامل

أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مساء الخميس، حرصها على تامين المرافق الأساسية، والمجالات الحيوية خلال فترة الحجر الصحي الشامل الممتدة من 14 الى 17 جانفي 2021.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أنها ستعمل طيلة الفترة المحددة، على ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الحضرية والريفية، والتزويد بالمواد الأساسية الفلاحية والخدمات الضرورية، والمراقبة الصحية للحيونات والنباتات، إضافة لاستمرار الأعمال الفلاحية الضرورية بالمستغلات الراجعة بالنظر للهياكل المعنية وخاصة ري الزراعات والعناية بالقطيع، وحراسة المنشئات والفضاءات الحساسة والمباني الإدارية.

كما ستؤمن الوزارة، إسناد التراخيص الضرورية لعمليات التصدير والتوريد وخاصة المتعلقة بالمواد الغذائية الأساسية، وتامين نقل الإطارات والأعوان المدعويين لأداء مهامهم بمراكز العمل عبر استعمال سيارات إدارية تفاديا لاستعمال النقل العمومي مع الحرص على تعقيم وسائل النقل المعدة للغرض، واستمرار أعمال النظافة والتعقيم وفقا لتوصيات وزارة الصحة، فضلا عن تامين استمرار سير المصالح الإدارية الضرورية لعمل الإدارة.

وأضافت أن رؤساء المصالح والمؤسسات والمنشئات والهياكل العمومية من يقومون بضبط قائمة الأعوان المعنيين بالتنقل خلال فترة الحجر الصحي للقيام بالمهام المبينة أعلاه، وتمكينهم من التراخيص والأذون بالمأموريات المستوجبة.

ولفتت الوزارة، انه بامكان الأطباء البياطرة المنتصبين في القطاع الخاص المتعاقدين مع مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية والبلديات التنقل، خلال الفترة المذكورة، للعمل في فترة الحجر الصحي الشامل.

وأجازت الوزارة للأطباء البياطرة المنتصبين في القطاع الخاص التنقل في فترة الحجر الصحي من مساكنهم إلى أي مكان يدعون فيه للتدخل لمباشرة الحالات المرضية الاستعجالية لدى الحيوانات عند الفلاحين، مشددة على وجب وضعهم لشارة هيئتهم على البلور الأمامي لعرباتهم،والاستظهار بما يثبت صفتهم عند كل طلب من السلط المختصة.