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منظمة الصحة العالمية تحذر من ظهور نسخ متحورة أشد عدوى من “كورونا”..

2021/01/15 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

من المنتظر ان تصدر لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، توصياتها بشأن ظهور نسخ متحورة أشد عدوى من كورونا، ما قد يؤدي إلى انتشار أكبر للجائحة التي اقترب عدد وفياتها من المليونين.

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز 90 مليونا، وتوفي ما يقرب من مليوني شخص، فيما تم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تسجيل 546016 حالة إصابة جديدة بـ “كوفيد – 19” علاوة على 9884 حالة وفاة في العالم.

وقالت المنظمة إن نسخة متحورة أخيرة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية وأعلنت اليابان عن رصدها الأحد، قد تؤثر على الرد المناعي.

رويترز

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