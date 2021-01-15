كهل أربعيني يسدد طعنة بسكّين لشاب عشريني بأريانة.. وهذه التفاصيل

على إثر تقدّم شخص يوم 14 جانفي 2021 إلى مقرّ مركز الاستمرار ببرج الوزير بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشماليّة مُعلما عن تعرّض ابنه (23 سنة قاطن بجهة برج الوزير) إلى الطعن بواسطة سلاح أبيض “سكين” على مستوى صدره وقد تمّ نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

تمّ إيلاء الموضوع الأهميّة القصوى وقامت الوحدات الأمنيّة بالتنقل إلى المستشفى وسماع المتضرّر الذي أفاد أنه اثر خلاف نشب بينه وبين المظنون فيه تولى على إثره الأخير الإعتداء عليه بالعنف بواسطة آلة حادّة على مستوى صدره.

بمداهمة منزل المظنون فيه بعد استشارة النيابة العموميّة، أمكن إلقاء القبض عليه (42 سنة قاطن بجهة برج الوزير) وحجز أداة الجريمة لديه وبالتحرّي معه اعترف بما نُسب إليه.

بمراجعة النيابة العموميّة بأريانة، أذنت بالإحتفاظ به من أجل “محاولة القتل”.