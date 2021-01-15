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عاجل: تفاصيل جديدة بخصوص حادثة وفاة رضيع في محضنة ببوفيشة..

2021/01/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بالاحتفاظ بصاحبة محضنة في بوفيشة جراء مخالفتها لكراس الشروط وعدم انتداب مديرة مسؤولة عن المؤسسة بعد وفاة رضيع 7 اشهر في ظروف مسترابة.

وحسب ما أكدّه المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 هيثم بوبكر، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، سيتم إحالة مجموعة من الأطراف في حالة تقديم يوم الاثنين، القادم، مشيرا إلى أنّ موضوع البحث، “القتل على وجه الخطأ الناجم عن تقصير ومخالفة الإجراءات القانونية.

يذكر أنّ رضيعا يبلغ من العمر 7 أشهر وصل منذ يومين، في حالة وفاة إلى مستشفى بوفيشة، وتمّ إثر ذلك فتح بحث عدلي حول أسباب الوفاة.

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