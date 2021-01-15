وفاة رضيع في حضانة أطفال بسوسة.. وهذة ما كشفته نتائج التشريح

أكّد مساعد وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 هيثم بوبكر أنّه تقرّر الإحتفاظ بصاحبة الحضانة ببوفيشة، وذلك من أجل قتل الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر على وجه الخطأ، الناجم عن التقصير ومخالفة الإجراءات القانونية.

وأضاف هيثم بوبكر أنّ صاحبة الحضانة المحتفظ بها ستمثل يوم الاثنين المقبل أمام القضاء بالإضافة إلى مثول العاملين بالحضانة في حالة تقديم.

وفي متابعة لحيثيات وفاة الرضيع، أكد اهيثم بوبكر، في تصريح لموزاييك، أنّه بعد إستكمال عملية التشريح وحسب المعطيات الأولية وبكل تحفظ، تبيّن أنّ الرضيع قد ابتلع بالونة (نفيخة) علما وأنه لم يكن حاملا لفيروس كورونا.