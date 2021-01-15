النائب حاتم بوبكري يتسبّب في دخول رئيس مركز الشرطة البلديّة بالدهماني للمستشفى

اِستنكرت النقابة الأساسية لمنطقة الامن الوطني بتاجروين تدخل النائب عن الكتلة الديمقراطية حاتم البوبكري لفائدة أحد المخالفين بالمنطقة وتسببه في دخول رئيس مركز الشرطة البلدية للمستشفى.

وأوضّحت النقابة، في بيان لها، أنّ النائب حاتم البوبكري اتّصل هاتفيا برئيس مركز الشرطة البلدية بالدهماني من أجل التدخل لفائدة مخالف للقانون لتراتيب البناء بالمنطقة والذي تولى أيضا الاعتداء اللفظي والمادي على أعوان الدورية.

وأضافت أنّ رئيس المركز ردّ على النائب أنّه سيُنفّذ القانون فقام حاتم البوبكري بالاعتداء اللفظي عليه مما تسبب له في أزمة حادة اِستلزمت نقله إلى المستشفى نظرا أنّه يعاني من عدة أمراض مزمنة، وفق نص البيان.