تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 74 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و29 حالة تعافي، ليرتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 3763 حالة، منها 2367 حالة شفاء، و127 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية اعلى نسبة من حيث عدد الإصابات، بــ1557 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ476 إصابة، ثم الرقاب بـ391 إصابة، وجلمة بـ222 إصابة، والسبالة بـ213 إصابة، وبئر الحفي بـ183 إصابة، والمكناسي بـ162 إصابة، وأولاد حفوز بـ125 إصابة، والمزونة بـ138 إصابة، والسوق الجديد بـ134 إصابة، وبن عون بـ107 إصابات، ومنزل بوزيان بـ55 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ16 إصابة.

* ولاية سليانة

سجّلت ولاية سليانة، أمس الخميس، 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 2355 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 100 حالة.

وبلغت الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري 378 حالة، في المقابل بلغ عدد حالات الايواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 8 حالات، من بينها 3 بالانعاش، و7 حالات بالمستشفيات المحلية.

* ولاية المنستير

سجّلت ولاية المنستير، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 جانفي الجاري، 8 وفيات و803 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات الى 227 وفاة، والإصابات إلى مجموع 10 آلاف و525 إصابة، منذ بدء انتشار الوباء في مارس الفارط.

في المقابل، سجّلت الجهة، تعافي 7059 شخصا من الفيروس وذلك منذ بداية انتشاره، الى جانب استكمال 42 ألفا و767 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية.

وتعدّ الجهة حاليّا، 3239 حالة نشيطة (لازالت حاملة للفيروس)، منها 56 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة، و9742 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو تحت المتابعة الصحية.

وبلغ مجموع تحاليل تقصي فيروس “كورونا” منذ بدء ظهور الجائحة، 41 ألفا و479 اختبارا.

* ولاية المهدية

سجّلت ولاية المهدية، اليوم الجمعة، 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 146 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 128 مصابا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالجهة الى 125 حالة وفاة، والإصابات الى 5346 إصابة، في حين بلغ عدد المتعافين 3608 متعاف.

وتوزعت الإصابات الجديدة، الى 53 إصابة بالدائرة الصحية بالمهدية، و24 بملولش، و17 بالجم و13 بكل من بومرداس وسيدي علوان، فيما سجلت الدائرة الصحية بالشابة 9 إصابات جديدة، مقابل 8 إصابات بهبيرة، و6 بالسواسي، إلى جانب 3 إصابات بقصور الساف، علما وأن الجهة تعدّ حاليا 1613 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

* ولاية تطاوين

سجّلت ولاية تطاوين، خلال اليومين الماضيين، 03 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 116 حالة، وذلك منذ بداية تفشي الوباء في الجهة.

وتتوزع حالات الوفاة إلى 48 حالة في تطاوين الشمالية، و27 في غمراسن، و25 في تطاوين الجنوبية، و06 في بني مهيرة، و03 في البئر الاحمر، و03 في الصمار، وحالتي وفاة في كل من رمادة وذهيبة.

وسجّلت الجهة، اليوم الجمعة، 50 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الجملي للاصابات الى 1909 اصابات مؤكدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفيروس، إلى 21 في تطاوين الشمالية، و10 اصابات في تطاوين الجنوبية، و09 في البئر الاحمر، و05 في غمراسن، و05 في رمادة.

ويخضع حاليا 338 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، و03 آخرين للعلاج والمراقبة الطبية بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و03 مصابين بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن، ومصاب واحد في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي برمادة، و03 في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية.

* ولاية مدنين

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 وفيات بسبب فيروس “كورونا”، و112 إصابة جديدة، مقابل 155 حالة شفاء، ليتطور إجمالي الوفيات الى 196 حالة وفاة، والحالات المؤكدة الى 4962 إصابة وحالات الشفاء الى 3800 حالة، وذلك منذ ظهور الوباء.

وتوزعت الإصابات بحسب المعتمديات، إلى معتمدية مدنين الجنوبية بـ26 اصابة، وجربة ميدون بـ19 اصابة، وبن قردان بـ18 إصابة، ومدنين الشمالية بـ17 إصابة، وحومة السوق بـ12 إصابة، وسيدي مخلوف بـ4 اصابات.

فيما توزعت حالات الشفاء، الى 35 حالة شفاء بمدنين الشمالية، و33 ببن قردان، و27 بجرجيس، و22 بكل من مدنين الجنوبية وحومة السوق، و9 حالات شفاء بميدون، و3 ببني خداش، وحالتي شفاء بكل من اجيم وسيدي مخلوف.

* ولاية قبلي

سجّلت ولاية قبلي، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى 148 حالة.

وسجلت، الجهة أيضا، 121 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفع على إثرها اجمالي الإصابات إلى 3942 إصابة، منها 3182 حالة تعافي ، فيما لا تزال 503 حالات حاملة للفيروس.

* ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الجمعة، 25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس بالجهة إلى 2317 إصابة، وذلك منذ بدء انتشار الجائحة.

وتبلغ الحالات التي لاتزال حاملة للفيروس 306 حالات من جملة المصابين، منها 26 حالة تخضع للعلاج بمختلف وحدات الكوفيد، منهم 9 حالات تقيم بقسم الإنعاش.

في المقابل، لم تسجل الجهة منذ 7 جانفي الجاري حالات وفاة إضافية، ليستقر إجنالي الوفيات في حدود 94 حالة وفاة.

* ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، و271 حالة إيجابية، ليرتفع إمالي الوفيات إلى 380 حالة وفاة، وعدد الحالات الحاملة للفيروس إلى 16821 حالة، تم اكتشافها على إثر إجراء مجموع 61534 تحليلا، بما فيها التحاليل السريعة.

في المقابل، سجلت الجهة 308 حالات تعافي جديدة، ارتفع على إثرها عدد المتعافين من المرض الى 13204 أشخاص.

ويرقد حاليا بقسمي العناية المركزة في كل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني بطينة، 20 مصابا بالفيروس، في حين ارتفع عدد المقيمين بقسم “كوفيد اكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر إلى 127 مصابا، وعدد المقيمين في المصحات الخاصة إلى 85 مصابا.

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الجمعة، 51 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و92 حالة شفاء دون تسجيل وفيات جديدة.

وقد ارتفع عدد الحالات النشيطة بالجهة الى 681 حالة، منها 678 محل ايواء ذاتي، و03 حالات إيواء بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (210 حالات)، و طبربة (130 حالة)، ودوار هيشر (120 حالة) ، ووادي اللّيل (74 حالة)، والمرناقية (66 حالة)، والجّديدة (47 حالة)، وبرج العامري والبطان (17 حالة) لكل منهما .

* ولاية سوسة

سجّلت ولاية سوسة، أمس الخميس، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 370 حالة وفاة.

وسجلت الجهة، أيضا، 192 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي الإصابات الى 11687 إصابة، فيما استقر عدد المتعافين في حدود 8128 متعاف، في حين يخضع 3108 اشخاص للحجر الصحي الذاتي.

ويقيم حاليّا 127 مصابا بفيروس “كورونا” أصيلي ولاية سوسة في مستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة، منهم 32 في حالة انعاش الى جانب 32 مريضا من ولايات أخرى.

* ولاية بنزرت

سجّلت ولاية بنزرت، يوم الاربعاء الفارط، 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، الى جانب 74 إصابة جديدة، ليرتفع اجمالي الوفيات الى 266 حالة وفاة، والاصابات الى 4807 إصابات، منها 3786 حالة تعافي.

وقد تم رصد مجموع الإصابات على إثر إجراء 17113 تحليلا مخبريا للتقصي حول الفيروس.