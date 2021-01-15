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سليانة: نقلة عون الأمن الذي اعتدى على راعي أغنام أمام مقر الولاية وتتبعه قضائيا..

2021/01/15 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أكدت مصادر أمنية متطابقة، مساء اليوم الجمعة ل”وات”، أنه تمت نقلة عون الأمن الذي اعتدى أمس الخميس على راعي أغنام أمام مقر ولاية سليانة، مشيرة إلى أن عملية تتبعه عدليا وإداريا لا تزال متواصلة.

يذكر أن النيابة العمومية بولاية سليانة أذنت اليوم لفرقة الشرطة العدلية بسليانة بفتح بحث في الغرض.

ويشار إلى أن السلطة الجهوية قد تعهدت، اليوم الجمعة، إثر انعقاد جلسة بمقر الولاية، بحضور المعتدى عليه وممثلين عن رابطة حقوق الانسان واتحاد الفلاحين والنقابات الأمنية ورئيس منطقة الأمن الوطني بسليانة، بالاحاطة الاجتماعية بالشاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد تقدمت مختلف النقابات الأمنية بالجهة باعتذار رسمي للفلاح الشاب الذي تعرض إلى الإعتداء.

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