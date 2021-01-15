منوبة: تسجيل أربع حالات وفاة جديدة يومي الخميس والجمعة

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 229 حالة بولاية منوبة، بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم الجمعة وحالتين أمس الخميس لم يتم الإعلام عنهما، وفق معطيات الإدارة الجهوية للصحة.

وتعلقت حالتا الوفاة المسجلتان أمس، واللتين تولت بلدية منوبة دفنهما، بمسن يبلغ من العمر 70 سنة أصيل منوبة، توفي الأحد الماضي بمعهد القصاب، وثبتت اصابته بفيروس كورونا. أما الحالة الثانية فهي لإطار أمني يبلغ من العمر 55 سنة، أصيل منوبة ويعمل بباردو، توفي الاربعاء الماضي بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بعد ورود نتيجة اختبار الكوفيد ـ19 الخاص به إيجابية.

كما تولت بلدية طبربة اليوم دفن مسن يبلغ من العمر 70 عاما، أصيل العروسية بالبطان، توفي أمس بمستشفى الرابطة بالعاصمة بعد صراع مع المرض جراء إصابته بكورونا. وسجلت الجديدة، اليوم الجمعة، حالة وفاة لمسن يبلغ من العمر 72 سنة توفي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، ودفن اليوم بمقبرة سيدي طالب بنفس المنطقة، بمتابعة من أعوان حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بالجهة، ووفق البرتوكول الصحي.

يُذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 4284 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 229 حالة وفاة، و3378 حالة شفاء، فيما لاتزال 681 حالة نشيطة.