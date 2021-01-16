هذه حصيلة الايقافات اثر ليلة من المواجهات بسليانة

اكد مصدر امني مسؤول اليوم السبت 16 جانفي 2021 ايقاف 8 أشخاص والإبقاء على شخص تاسع في حالة تقديم اثر المواجهات التي شهدها عدد من أحياء مدينة سليانة ليلة امس.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المصدر تشديده على أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين من أجل تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص والتجمهر بالطريق العام وقطع السير العادي لحركة المرور والرمي بمواد صلبة وهضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء مباشرته وظيفه والأضرار بملك الغير العامة وخرق حظر التجول.

واشار الى أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 20 و24 سنة .

يذكر أن مواجهات جدت مساء يوم امس وسط مدينة سليانة تم خلالها رشق أعوان الأمن بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية .

في المقابل تم استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل اعوان الامن لتفريق المحتجين الذين حاول عدد منهم اقتحام منزل عون الأمن الذي اعتدى على راعي أغنام أمام مقرّ ولاية سليانة والذي تمّت أمس نقلته مع مواصلة التتبع الإداري والعدلي في حقّه .