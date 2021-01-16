من بينهم تونس: شركة “فايزر” ستتأخر في مواعيد تسليم لقاح كورونا على عدد من الدّول

عبرت شركة “فايزر” الأمريكية عن عدم جاهزيتها لتسليم لقاح “فايزر ـ بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، للأوروبيين في الموعد المحدد مشيرة الى أنه تم إدخال تعديلات بعملية الإنتاج لتسريع وتيرته وان ذلك قد يؤثر على مواعيد التسليم.

وكان مختبر “فايزر” الأمريكي قد اعلن امس أن تسليم جرعات اللقاح المقررة في نهاية شهر جانفي الجاري وبداية فيفري القادم سيتأخر لإتاحة إدخال تعديلات في عملية الإنتاج وتسريع وتيرتها في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت المجموعة أنها “تبذل جهودا مضنية لتسليم جرعات أكثر مما كان مقررا هذا العام، وانها حددت لنفسها هدفا جديدا هو ملياري جرعة في العام 2021”.

وأكد مختبر فايزر أن تسليم جرعات اللقاح خلال الفترة المذكورة، سيتأخر لإتاحة إدخال تعديلات في عملية الإنتاج وتسريع وتيرتها في الأسابيع المقبلة.

وتابعت المجموعة أن “التعديلات التي سيتم إدخالها” على هيكلية الإنتاج “تتطلب المصادقة على تدابير تنظيمية إضافية”، قد ينجم عنها “اضطراب في جدول مواعيد الطلبيات وتسليمها في مصنع بورز (في بلجيكا) في المستقبل القريب بما يتيح لنا زيادة حجم الإنتاج سريعا”.

يذكر ان الحكومة كانت قد اعلنت توقيع اتفاق مع مخبر فايزر للحصوصل على مليوني جرعة من تلقيح كورونا .