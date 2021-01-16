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الهيئة العامة للسجون تكشف حقيقة انتحار قاضٍ داخل السجن

2021/01/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة السجين المكي بن ابراهيم بن عمار.

وأكدت الهيئة بأن السجين المعني مودع بسجن إيقافه منذ 08/05/2020 بمقتضى بطاقتي ايداع صادرتين عن المحكمة الإبتدائية بنابل وهو بصحة جيدة و مودع بغرفة جماعية و يتمتع بجميع الحقوق التي ضمنها له القانون المتعلق بالسجون وقد تلقى زيارة من قبل المحامين المكلفين بالدفاع عنه بتاريخ 15 جانفي 2021 كما تلقى زيارة من قبل قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الإبتدائية بمنوبة يوم 15 جانفي 2021.

كما أكدت الهيئة تمسكها بحقها في تتبع كل من يتعمد نشر الإشاعات و الادعاءات الزائفة.

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