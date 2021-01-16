هكذا سيكون الطقس اليوم

جندوبة: وفاة مساعد رئيس مركز الصريّا الحدودي المتقدم بمعتمدية غار الدماء بطلق ناري..وهذه التفاصيل..

عاجل: إصابة 4170 شخصا بالكورونا.. في أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في يوم واحد

عاجل: اقرار نظام العمل بالتداول في هذه القطاعات

جندوبة: أكثر من ألفي إصابة بفيروس “كورونا” و 142 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

2021/01/16 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ عدد المتوفين بسبب فيروس “الكورونا” بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة في 12 افريل 2020 وإلى حدود يوم أمس الجمعة 142 شخص خمسة منهم توفّوا خارج أرض الوطن، فيما بلغ عدد الإصابات وفي الفترة ذاتها 2049 إصابة وذلك من مجموع 8242 عينة تم إخضاعها للتحاليل، وفق ما ورد في تقرير محين صادر مساء اليوم السبت عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.
وتصدرت معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية مجتمعتان عدد الإصابات بـ1303 إصابة وعدد الوفيات بـ51 شخص تليهما في الترتيب معتمدية بوسالم بـ 262 إصابة و22 حالة وفاة ثم معتمدية غار الدماء بـ162 إصابة و 13 حالة وفاة.
وتأتي معتمدية طبرقة في المرتبة الرابعة بستجيلها لـ 107 إصابة منذ بداية الجائحة و15 حالة وفاة ثم تباعا معتمدية عين دراهم بـ67 إصابة و1 وفاة وبلطة بوعوان بـ64 إصابة و5 وفيات وفرنانة بـ61 إصابة و15 وفاة، فيما تذيلت معتمدية وادي مليز وهي المعتمدية التي سجلت في 12 أفريل من السنة المنقضية أولى الإصابات بولاية جندوبة لائحة الإصابات والوفيات بفيروس الكورونا المستجد وذلك بتسجيلها إصابتين و5 وفيات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn