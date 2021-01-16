جندوبة: أكثر من ألفي إصابة بفيروس “كورونا” و 142 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

بلغ عدد المتوفين بسبب فيروس “الكورونا” بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة في 12 افريل 2020 وإلى حدود يوم أمس الجمعة 142 شخص خمسة منهم توفّوا خارج أرض الوطن، فيما بلغ عدد الإصابات وفي الفترة ذاتها 2049 إصابة وذلك من مجموع 8242 عينة تم إخضاعها للتحاليل، وفق ما ورد في تقرير محين صادر مساء اليوم السبت عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.

وتصدرت معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية مجتمعتان عدد الإصابات بـ1303 إصابة وعدد الوفيات بـ51 شخص تليهما في الترتيب معتمدية بوسالم بـ 262 إصابة و22 حالة وفاة ثم معتمدية غار الدماء بـ162 إصابة و 13 حالة وفاة.

وتأتي معتمدية طبرقة في المرتبة الرابعة بستجيلها لـ 107 إصابة منذ بداية الجائحة و15 حالة وفاة ثم تباعا معتمدية عين دراهم بـ67 إصابة و1 وفاة وبلطة بوعوان بـ64 إصابة و5 وفيات وفرنانة بـ61 إصابة و15 وفاة، فيما تذيلت معتمدية وادي مليز وهي المعتمدية التي سجلت في 12 أفريل من السنة المنقضية أولى الإصابات بولاية جندوبة لائحة الإصابات والوفيات بفيروس الكورونا المستجد وذلك بتسجيلها إصابتين و5 وفيات.