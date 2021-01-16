بنزرت: القبض على 10 أشخاص بتهمتي خرق قانون حظر الجولان وتكوين وفاق للاعتداء على الملكين العمومي والخاص بمنزل بورقيبة

تمكنت المصالح الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من القاء القبض على 10 اشخاص بتهمتي خرق قانون حظر الجولان وتكوين وفاق اجرامي بنية الاعتداء على الملكين العمومي والخاص بمنزل بورقيبة ،وفق ما أفاد به مراسل “وات” معتمد منزل بورقيبة زياد حرز الله .

وأوضح المصدر ذاته ان مجموعة من الاشخاص عمدوا الليلة الى اشعال عدد من العجلات المطاطية ومحاولة غلق الطرقات باكثر من مكان بالمنطقة ،وذلك بنية السرقة واحداث الشغب والفوضى، حيث تولت المصالح الامنية المشتركة من تطويق تلك الاعمال الاجرامية بطريقة سلسلة ودون استعمال لاي نوع من القوة والقاء القبض على 10 اشخاص منهم .

ولاحظ المصدر ذاته انه باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بتسعة اشخاص وشخص عاشر بحالة تقديم ، بتهمتي خرق قانون حظر الجولان وتكوين وفاق إجرامي بنية الاعتداء على الملكين العمومي والخاص ،مبينا ان ليل المنطقة بات عاديا ولا اشكاليات تذكر ،مع تواصل الاعمال الرقابية الامنية لمصالح منطقة الامن الوطني بالمكان .

يشار أن من بين الاشخاص العشرة الذين تم القاء القبض عليهم شخص يحمل بندقية هوائية كان بصدد صيد العصافير بحديقة شتوتغارت وفق اقواله الاولية .