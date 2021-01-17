منوبة: إيقاف عدد من المتورطين في خلع وسرقة محتويات فرع بنكي وفتح تحقيقات في خلع مغازة خاصة ومركز بريد

-تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنوبة من القبض على اربعة شبان كانوا قد تورطوا البارحة في خلع مقر بنكي على مستوى الطريق الوطنية عدد 07 ، وسرقة معداته الاعلامية، وفق ما افاد به مصدر امني صحفية مكتب (وات) بمنوبة، مضيفا أنه تم حجز بعض المسروقات المستولى عليها وادراج اربعة أشخاض آخرين في التفتيش لمشاركتهم في عملية سرقة البنك المذكور.

وكان الفرع البنكي قد تعرض الى سرقة 06 حواسيب اعلامية، وثلاث اجهزة نسخ اوراق، وطابعة، وتم تهشيم الصراف الالي، وكاميرا المراقبة، وفق ما أكده عدد من موظفي الفرع البنكي لمكتب (وات) بالجهة.

وتعهدت الفرقة المركزية للقضايا الاجرامية للحرس الوطني ببن عروس بمتابعة هذه القضية، بالاضافة إلى عملية ثانية متعلقة بخلع مغازة بشارع علي البلهوان بدوار هيشر تم الاستيلاء منها، بعد خلعها، على تجهيزات والات كهربائية.

كما باشرت منطقة الحرس الوطني بطبربة بحثا حول حادثة خلع مركز البريد بالشويقي التي تمت مساء امس، والتي عمد خلالها مجهولون الى قطع الاسلاك الكهربائية ومحاولة فتح الخزينة والعبث بمحتويات المركز.وقد تحصن هؤلاء بالفرار فور التفطن إليهم. كما تمت مباشرة الابحاث في جريمة سرقة عدد من اغنام مواطن، في نفس توقيت حادثة خلع مركز البريد، وفق تاكيد مصدر امني ل(وات) .

يذكر أن مختلف الوحدات الامنية كانت قد تصدت، خلال اعمال الشغب الليلية، التي اتسعت رقعتها من طبربة الى شباو الى دوار هيشر، الى محاولات خلع عدد من المغازات والمحلات، وافشلت مخططات فوضوية هدفها النيل من الامن العام.

وبلغت جملة الايقافات على المستوى الجهوي 11 بطبربة و04 بدوار هيشر، ومن المنتظر إحالتهم على انظار النيابة العمومية يوم غد الاثنين، بتهم مخالفة إجراءات حظر الجولان، والاضرار بملك الغير والملك العام، والتسبب في احداث الشغب التي تواصلت الى وقت متاخر من الليل رغم انخفاض درجات الحرارة وتساقط الامطار.

واكد والي الجهة محمد شيخ روحه بأن الوحدات الامنية تحلت بأقصى درجات ضبط النفس خلال تصديها لأعمال الشغب الليلية التي تسبب فيها مراهقون واطفال بهدف النهب، مفسرا تزامن هذه الاحداث في عدد من المعتمديات بانتقال عدوى التحركات من ولاية الى اخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحركات غير مؤطرة لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية، وفق تعبيره.