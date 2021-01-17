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توقيت فتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية من 18 إلى 24 جانفي

2021/01/17 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أعلن البريد التونسي، في بلاغ أصدره اليوم الأحد، أن توقيت فتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية لفائدة العموم، من 18 الى 24 جانفي الجاري، سيكون من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14.00).

وبين أن مكاتب البريد المتواجدة بمقرات الولايات، بالإضافة إلى مكاتب بريد تونس حشاد وتونس ثامر وتونس باب سويقة وتونس البلفدير وتونس محمد الخامس وتونس مونبليزير وباردو وحمام الأنف والشرقية 2 ، ستؤمن حصة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الخامسة مساء (17.00).

وأكد أن مكاتب البريد التي تؤمن تقديم الخدمات المالية والبريدية أيام السبت والأحد، ستواصل عملها كالمعتاد من خلال حصة عمل تمتد من الساعة التاسعة صباحا (9.00) الى الساعة منتصف النهار و 15 دقيقة (12.15).

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