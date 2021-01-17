مدنين: 7 وفيات بفيروس كورونا ورقم قياسي في عدد الاصابات في 24 ساعة بلغ 201 حالة

سجلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 7 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، كما سجلت رقما قياسيا في عدد الاصابات الجديدة بلغ 201 اصابة 3 منها وافدة من ليبيا و198 اصابة محلية ليرتفع بذلك عدد الوقيات جراء هذا الفيروس الى 203 ، وعدد الاصابات الجملية الى 5248 منذ ظهور الوباء، وفق ما أكده مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات الجديدة، بعدد هو الاعلى بجزيرة جربة، بلغ 85 اصابة منها 53 اصابة بحومة السوق و26 بميدون و4 باجيم، ثم بمعتمدية بن قردان 44 اصابة، ومدنين الجنوبية 32 اصابة، وجرجيس 22 اصابة، ومدنين الشمالية 12 اصابة، وبني خداش 6 اصابات.

وشملت هذه الاصابات قطاع الصحة، بعدد هو الاعلى كذلك منذ ظهور الفيروس، بلغ 13 اصابة ليتطور عدد اصابات هذا القطاع الى 168 اصابة، كما تم تسجيل اصابة 3 اطارات تربوية، وامنيين اثنين، وتلميذ، وهو ما يرفع عدد اصابات التلاميذ الى 190، كما بلغت الاصابات في السلك الامني 76 وفي الاطارالتربوي 77 .

وسجلت الجهة 86 حالة شفاء جديدة توزعت، حسب المعتمديات، بين حومة السوق ب21 حالة شفاء ومدنين الشمالية 19 ومدنين الجنوبية 16 وميدون 9 وبني خداش 7 وكل من جرجيس وبن قردان 6 ، وحالة شفاء واحدة بكل من اجيم وسيدي مخلوف لتتطور حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 3938.