“الهايكا” تسلط خطية مالية قدرها 5 آلاف دينار على قنوات “الحوار التونسي” و”التاسعة” و”التلفزة تي في”

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، في جلسته المنعقدة يوم 11 جانفي الجاري، تسليط خطية مالية قدرها خمسة ألاف دينار على كل من القنوات التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” و”التاسعة” و”التلفزة تي في”، وذلك بعد تسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.

وأوضحت الهيئة في ثلاثة بلاغات لها اليوم الإثنين، أن الخروقات المسجلة لقناتي “الحوار التونسي” و”التاسعة” تتمثل في عدم الإعلان عن شارتي البداية والنهاية بالنسبة الى الومضات الإشهارية، والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري.

وأضافت أنه لم يتم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بـخمس عشرة دقيقة (15 دقيقة)، وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة، والإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري.

أما بالنسبة الى قناة “التلفزة تي في”، فقد أكدت “الهايكا” تسجيل جملة من الخروقات في حلقة برنامج “نهارك زين”، التي تم بثها بتاريخ 7 ديسمبر 2020 ، تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.

وبينت أنه بالإضافة الى ارتكاب نفس خروقات القناتين السابقتين، قامت القناة ببث برامج التسوق عبر الشاشة خارج الفترات الزمنية المخصصة لها، وبث مقاطع قصيرة من برامج التسوق عبر الشاشة تقل مدتها عن 15 دقيقة.