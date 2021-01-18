القصرين: ارتفاع عدد الأشخاص الموقوفين في المواجهات بين محتجين شباب والأمن بحي الزهور

ارتفع عدد الأفراد الموقوفين في المواجهات التي جدت أمس الأحد بحي الزهور بمدينة القصرين وتتجددت هذا المساء بين شبان محتجين ورجال الأمن، إلى 25 شخصا قاموا بحرق الإطارات المطاطية وغلق الطريق الرئيسي بالحي وتعطيل حركة المرور، كما قاموا برشق أعوان الأامن بالحجارة، وفق مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر في تصريح ل” وات”ن أن عدد الأمنيين المصابين في أحداث الشغب بحي الزهور ارتفع إلى 7 إصابات بعد تعرض عون أمن مساء اليوم إلى اصابة على مستوى الرأس مما إستوجب نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة، واصفا حالته الصحية بالمستقرة، علما بأن المواجهات التي اندلعت مساء اليوم بين عدد من شباب حي الزهور ووحدات أمنية لا تزال متواصلة الى حد الساعة الثامنة من مساء اليوم.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت مساء أمس الأحد، بالاحتفاظ بـ 15 شخصا، من بينهم أطفال تبلغ أعمارهم 16 سنة، عمدوا يومي السبت والأحد الفارطين إلى غلق الطرقات ورشق أعوان الأمن بالحجارة في كل من حيي الزهور والنور وسط مدينة القصرين.

وقد تسببت أعمال الشغب التي اندلعت مساء أمس بحيي النور والزهور في إصابة 6 أمنيين بإصابات متفاوتة الخطورة.