بنزرت: الحكم على 8 أشخاص بعامين سجنا بتهمة إحداث الشغب ليلا خلال فترة الحجر الصحي الشامل

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مساء الاثنين، حكما ابتدائيا يقضي بالسجن لمدة عامين، على 8 أشخاص، “بتهمة تورطهم في أعمال الشغب الليلية التي شهدتها عدد من مناطق الجهة”، وفق ما أفاد به مراسل “وات”، مصدر جهوي مسؤول.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أصدرت اليوم الاثنين 36 بطاقة إيداع بالسجن وإحالة على المجلس الجناحي، وأيضا إحالة 6 أشخاص على المجلس الجناحي وعلى مجلس الأطفال لأشخاص تعلقت بهم تهم الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة كان القصد منه ارتكاب جريمة والتعرض لتنفيذ القانون، والاعتداء المدبر على حرية الجولان، ومخالفة اجراءات الطوارئ، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه، وهضم جانب موظف عمومي بالقول، والإضرار عمدا بملك الغير، ورمي مواد صلبة على مباني وعربات الغير، والتي شهدتها عدد من مناطق الجهة بين يومي الجمعة الفارط واليوم الاثنين، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باين المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية، وليد عاش بالله.

من جهة أخرى، أكد مصدر محلي مسؤول، أن الوحدات الأمنية العاملة بمركز الأمن الوطني بماطر، والتابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة، ألقت القبض على 27 شخصا تعلقت بهم تهم إحداث الشغب، خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة ليلة أمس، مضيفا أنه، باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ ب18 شخصا منهم، والإبقاء على البقية بحالة تقديم.