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عاجل: سلفي متشدّد يطعن شقيقته بسكّين فيرديها قتيلة

2021/01/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي على صفحته بالفيسبوك اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 أنّ وحدات الحرس بنابل تمكنت من القبض على شابّ مدرج ضمن العناصر السلفيّة المتشددة يبلغ من العمر 31 سنة قام بطعن شقيقته (24 سنة) باستعمال آلة حادة مما تسبب في هلاكها وذلك في منطقة “حماد” منارة الحمامات.

وقد تحصّن القاتل بالفرار بمساعدة أحد أصدقائه ولاذا بالفرار على متن دراجة نارية، قبل أن يتمّ القبض عليهما وحجز أداة الجريمة (سكين كبير الحجم).

وبإحالتهما على فرقة الابحاث والتفتيش بنابل إعترفا بما نسب اليهما، وباستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بمباشرة قضية موضوعها “القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك” والاحتفاظ بهما.

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