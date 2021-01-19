تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية سوسة

سجّلت ولاية سوسة، اليوم الثلاثاء، 6 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 399 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

وسجلت الجهة، أيضا، 200 إصابة جديدة بهذا الفيروس بعد إجراء 565 تحليلا مخبريا، ما رتفع مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة، إلى 12568 إصابة، منها 12479 إصابة بعد إعادة فتح الحدود في جوان الفارط.

في المقابل، تطور عدد المتعافين من الفيروس الى 9213 متعاف، بينما لا يزال 2875 شخصا في الحجر الصحي الذاتي وتحت المراقبة الطبية.

ويقيم حاليا 155 مصابا بفيروس “كورونا” أصيلي ولاية سوسة، بمستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة، منهم 42 في حالة إنعاش، إلى جانب 29 مريضا من ولايات أخرى.

* ولاية سوسة

سجّلت ولاية سليانة، أمس الاثنين، 26 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة إلى 2412 حالة مؤكدة.

ويقدرعدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بـ198 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 101 حالة وفاة، وعدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 13 حالة، من بينها 4 بالانعاش و10 حالات بالمستشفيات المحلية.

* ولاية المهدية

سجّلت ولاية المهدية، اليوم الثلاثاء، 3 وفيات بفيروس”كورونا” و89 إصابة جديدة، مقابل تعافي 135 مصابا، ليرتفع إجمالي الوفيات الى 134 حالة، والإصابات إلى 5860 إصابة، منها 3936 حالة تعافي.

وتوزعت الإصابات الجديدة، إلى 28 بكل من المهدية وقصور الساف، و15 بالشابة، و14 ببومرداس، و4 بالسواسي.

وتعدّ الجهة، حاليا، 1790 حالة نشطة (حاملة للفيروس)، أغلبها بالشابة والجمّ وقصور الساف والمهدية والسّواسي.

ويأوي المستشفى الجامعي الطاهر صفر، 54 مقيما من بين المصابين بفيروس “كورونا”، من بينهم 13 بقسم الانعاش، و28 بقسم الاكسجين بوحدة كوفيد، و13 بقسم الاستعجالي.

* ولاية المنستير

سجّلت ولاية المنستير، مساء أمس الاثنين، 9 وفيات بفيروس “كورونا”، و230 إصابة جديدة، مقابل 173 حالة تعافي، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 246 وفاة، والإصابات إلى 11 ألفا و327 إصابة، وحالات الشفاء إلى 7527 حالة، وذلك منذ بداية انتشار الوباء بالجهة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 48 إصابة بطبلبة، و46 إصابة بقصر هلال، و31 إصابة بالمكنين، و23 إصابة بالمنستير، و17 إصابة بالساحلين، و15 إصابة بالبقالطة، 15 إصابة ببنبلة، و13 إصابة بجمال، و9 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و6 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بالوردانين، وإصابة واحدة بزرمدين، و4 إصابات غير محدد مكانها.

ويقيم حاليا بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة، 62 مصابا بالفيروس، من جملة 3554 حالة مازالت حاملة لفيروس “كورونا” بالجهة، علاوة على خضوع 11 ألفا و386 شخصا للحجر الصحي الذاتي أو تحت المتابعة الصحية.

* ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، حالتي وفاة بفيروس “كورونا”، الى جانب 32 إصابة جديدة، مقابل 119 حالة تعافي، ما رفع إجمالي الوفيات إلى و134 حالة وفاة، والإصابات إلى 3921 حالة، منها 2745 حالة شفاء.

وسجّلت معتمدية سيدي بوزيد الغربية أعلى عدد من حيث الإصابات، بـ1625 إصابة، تلتها سيدي بوزيد الشرقية بـ495 إصابة، والرقاب بـ400 إصابة، وجلمة بـ233 إصابة، والسبالة بـ223 إصابة، وبئر الحفي بـ190 إصابة، والمكناسي بـ173 إصابة، وأولاد حفوز بـ127 إصابة، والمزونة بـ144 إصابة، والسوق الجديد بـ119 إصابة، وبن عون بـ116 إصابة، ومنزل بوزيان بـ61 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ16 إصابة.

* ولاية قفصة

سجّلت ولاية قفصة، خلال 48 ساعة الأخيرة، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، ليتجاوز بذلك مجموع الوفيات عتبة الـ200 حالة، بـ202 حالة وفاة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة.

وسجّلت معتمدية قفصة الجنوبية أكبر حصيلة من حيث عدد الوفيات بالفيروس بـ 72 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بالرديف 28 حالة، و26 بالمتلوي، و22 بالقطار.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بولاية قفصة 3714 إصابة، منها 2988 حالة تعافي، علما وأن الجهة تعدّ حاليا، 524 حالة إيجابية.

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، يوم أمس الاثنين، حالة وفاة لشاب يبلغ من العمر 21 سنة بفيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 23 إصابة جديدة بهذا الفيروس، ما رفع إجمالي الوفيات بالجهة إلى 234 حالة وفتة، والإصابات إلى 4386 إصابة، منها 3688 حالة شفاء.

ويبلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة حاليا، 464 حالة، منها 461 محل ايواء ذاتي، و03 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (159 حالة)، وطبربة (87 حالة)، ووادي اللّيل (69 حالة)، والمرناقية (57 حالة)، والجديدة (44 حالة)، وبرج العامري (19 حالة)، ودوار هيشر (18 حالة)، والبطان (11 حالة).

* ولاية قبلي

سجّلت ولاية قبلي، حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى 154 حالة.

وتم ايضا، تسجيل 67 إصابة جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الحالات الايجابية المؤكدة منذ ظهور الوباء، 4138 حالة، منها 3555 حالة تعافي، فيما لا تزال 429 حالة نشطة (حاملة للفيروس).