المنظومة الالكترونية للتسجيل عن بعد في عملية التلقيح ضد كوفيد 19 جاهزة ومتاحة للجميع

أعلن وزيرا الصحة وتكنولوجيات الاتصال في ندوة صحفية اليوم الاربعاء ان المنظومة الالكترونية للتسجيل عن بعد في عملية التلقيح ضد كوفيد 19 جاهزة ويمكن للمواطنين الراغبين في تلقي التلقيح الولوج اليها عبر الهاتف المحمول أو موقع الواب المخصص لحملة التليقح.

وأوضح وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم ان الولوج إلى المنصة الالكترونية للتسجيل في حملة التلقيح ضد كورونا متاح للجميع من خلال الهاتف المحمول ولا يقتصر على الهواتف الذكية وذلك بإدخال الرمز نجمة 2021 دياز (* 2021 #) أو عبر موقع الواب ايفاكس نقطة تي ان

https://www.evax.tn/

وأضاف انه تم التوصل إلى اعداد هذه المنصة الالكترونية الخاصة بحملة التلقيح باللغتين العربية والفرنسية في ظرف زمني قصير لم يتجاوز الثلاثة أسابيع، وذلك بفضل العمل التشاركي بين عديد الأطراف المتدخلة، ومن بينها وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والمركز الوطني للاعلامية ومصالح الاعلامية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشغلي الاتصالات.

ومن جهته أفاد وزير الصحة فوزي مهدي ان عملية التلقيح ضد كوفيد 19 ستتم عبر التسجيل في المنصة الالكترونية المحدثة للغرض، مبينا ان هذه المنصة شبيهة بالمنظومة الالكترونية المعتمدة سابقا للتسجيل في الانتخابات وتم تصميمها بقدرات وطنية وبناء على تجربة تونس في المجال.

وبين ان الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي ستمتد على عدد من المراحل، ستنطلق في شهر فيفري القادم باستهداف مهنيي قطاع الصحة بصفة استعجالية في مرحلة اولى مع منح الأولوية للفرق الطبية وشبه الطبية العاملة في مراكز كوفيد 19 ومراكز التلقيح، تليها المرحلة الثانية التي ستكون في الثلاثية الثانية من سنة 2021 بالتدرج حسب التزويد بالتلقيح لتغطية حوالي 3 ملايين شخص، مع تحديد الفئات ذات الأولوية.

وذكر ان الهدف من التلقيح ضد كورونا يتمثل أساسا في حماية التونسيين والتقليص من عدد الوفيات والاصابات الاخيرة، بما يتيح التخفيف من الضغط على المنظومة الصحية الوطنية فضلا عن التمكن من استرجاع نسق الحياة العادية.