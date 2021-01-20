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تونس لم تستكمل وثائق الحصول على تلقيح كورونا من “كوفاكس”: وزير الصحّة يوضّح

2021/01/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشف وزير الصحة فوزي المهدي اليوم، الأربعاء 20 جانفي 2021، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مستجدات توفير تلاقيح كورونا في تونس، أنّ الوزارة انخرطت في منظمة ”كوفاكس” في الآجال المحدّدة ولديه الوثائق الخاصة بذلك.

ودعا الوزير الى عدم تصديق كلّ ما يروّج في مواقع التواصل الاجتماعي وأخذ المعلومات من جهات رسمية والتي من واجبها طمأنة التونسيين في ظلّ تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال وزير الصحة إنّ الوزارة ركزت لجنة تقنية لمتابعة التطورات وملفات التلاقيح وكل ما يخص الأسعار والتخزين وغيرها من التفاصيل حتّى يتسنى لتونس الحصول على تلقيح ناجع ومضمون، كما كشف عن تقيدم مطالب تدعيم سلسلة التبريد لحفظ التلاقيح بعد وصولها.

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