تطاوين-كوفيد19: تسجيل 3 حالات وفاة و32 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات ( 2 في تطاوين الشمالية وواحدة في الصمار) ناجمة عن فيروس “كورونا”، و32 اصابة جديدة بالفيروس توزعت الى 14 في تطاوين الشمالية، و9 في تطاوين الجنوبية، و3 في كل من غمراسن وذهيبة، وحالتين في رمادة، وحالة واحدة في البئر الاحمر، وفقتحيين الوضع الوبائي الصادر اليوم الاربعاء عن الادارة الجهوية للصحة.

وباحتساب الإصابات الجديدة المسجلة يرتفع إجمالي عدد الاصابات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة الى 2045 اصابة منها 121 حالة وفاة توزّعت إلى 50 في تطاوين الشمالية، و27 في غمراسن، و25 في تطاوين الجنوبية، و 6 في بني مهيرة، و5 في البئر الاحمر، و4 في الصمار وحالتي وفاة في كل من رمادة وذهيبة.

ويخضع حاليا 325 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، ويخضع 11 مصابا للعلاج والمراقبة الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن ومصاب في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة و5 مصابين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.