نابل/كورونا: تسجيل 9 وفيات إضافية وارتفاع عدد الوفيات إلى 350 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية نابل إلى 350 حالة وفاة، وذلك إثر تسجيل 9 وفيات إضافية، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم الاربعاء على صفحتها الرسمية.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة إلى حالتي وفاة اليوم الاربعاء، تعود الأاولى لامرأة أصيلة معتمدية سليمان تبلغ من العمر 79 سنة، ورجل يبلغ من العمر 83 سنة أصيل معتمدية دار شعبان الفهري، إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة بتاريخ أمس الثلاثاء و3 حالات بتواريخ سابقة تم التبليغ عنها اليوم الاربعاء.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة بنابل 268 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا على إثر القيام ب617 تحليلا مخبريا، ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة إلى 12795 حالة منذ بداية الجائحة، من بينها 2740 حالة نشيطة، أي لا تزال حاملة للفيروس.

وفي المقابل، تم خلال الساعات ال24 الأخيرة رفع العزل الصحي عن 258 شخصا تجاوزوا مرحلة نقل العدوى، ليرتفع مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى، حسب البروتوكول الصحي المعتمد، إلى 9705 حالة.