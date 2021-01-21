جندوبة: تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

جاء في التقرير اليومي المحيّن المتعلق بالوضع الوبائي في ولاية جندوبة ليوم 19 جانفي الجاري والصادر صباح اليوم الخميس عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الى 2117 إصابة مقابل 143 حالة وفاة.

ولم تسجل الجهة يومي 17 و18 جانفي اية حالة وفاة بالفيروس، وهو ما يجعل العدد مستقرا عند 143 (اخر حالة سجلت بتاريخ 17 جانفي)

ويقيم شخصان بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة، فيما تتواصل حملات التقصي عن الفيروس في مختلف معتمديات الجهة وسط انشغال المواطنين بسبب قلة عدد العينات المرفوعة يوميا، حيث لم يتجاوز عدد العينات المرفوعة خلال ذات الفترة ومنذ بداية الجائحة 8578 عينة مقارنة بعدد سكان الجهة الذي يفوق 400 الف ساكن.