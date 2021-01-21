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سليانة : تسجيل حالتي وفاة و18إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/01/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية سليانة أمس الأربعاء حالتي وفاة بفيروس كورونا و18 إصابة جديدة ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 2442 حالة مؤكدة .
في المقابل بلغ عدد حالات الوفاة 104 حالة وفق ما صرح به كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير مساء اليوم الخميس ل”وات”
و أضاف المصدر ذاته ان عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 189 حالة فيما بلغ عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة 226 حالة مؤكدة
وقال الصغير ان عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 11 حالة من بينها حالتين في الإنعاش و14 حالة بالمستشفيات المحلية

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