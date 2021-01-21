تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، 73 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار الجائحة إلى 4474 إصابة، منها 3688 حالة شفاء و236 حالة وفاة.

وبتسجيل حالات الاصابة الجديدة، يرتفع عدد الحالات النشيطة الى 550 حالة، منها 547 حالة خاضعة حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (199 حالة)، وطبربة (114 حالة)، ووادي الليل (73 حالة)، والمرناقية (60 حالة)، والجديدة (48 حالة)، ودوار هيشر (22 حالة)، وبرج العامري (21 حالة)، والبطان (13 حالة).

* ولاية المهدية

سجّلت ولاية المهدية، اليوم الخميس، 4 وفيات بفيروس “كورونا” المستجد، إلى جانب 50 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 145 حالة وفاة، والإصابات إلى 6051 إصابة مؤكدة، منذ بداية انتشار الوباء بالجهة.

وتوزّعت الوفيات بالجهة، بمعدل حالة واحدة بكل من معتمدية رجيش والمهدية وبومرداس وقصور الساف، فيما توزعت الإصابات الجديدة بين المهدية بـ30 إصابة، والجم بـ11 إصابة، وسيدي علوان بـ4 إصابات، وقصور الساف بـ3 إصابات، وإصابة واحدة (01) بكل من الشابة وملولش.

في المقابل، تماثل 168 مصابا للشفاء التام، ما رفع إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة إلى 4195 حالة، مقابل 1711 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

* ولاية أريانة

سجّلت ولاية أريانة، خلال اليومين الفارطين (من 18 الى 21 جانفي الحالي)، 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع اجمالي الوفيات بالفيروس الى 236 حالة وفاة.

وسجلت الجهة، أيضا، خلال الفترة ذاتها، 426 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصبح اجمالي الاصابات منذ بدء انتشار الوباء الى 8065 إصابة، منها 97 إصابة مستوردة و7968 اصابة محلية.

وتوزّعت الاصابات، بين الاناث بـ4316 اصابة والذكور بـ3749 اصابة، فيما سجلت حالات الايواء بالمستشفيات ارتفاعا بحالتين اثنتين، ليبلغ عدد المقيمين 15 شخصا، 3 منهم بقسم الانعاش، و12 شخصا يخضعون للتنفس عبر اجهزة الاكسيجين، اما حالات الشفاء التام من الفيروس فبلغت 6618 حالة.

* ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، 42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و64 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 4060 إصابة، منها 2916 حالة شفاء و134 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بـ1674 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ511 إصابة، ثم الرقاب بـ415 إصابة، وجلمة بـ240 إصابة، والسبالة بـ227 إصابة، وبئر الحفي بـ195 إصابة، والمكناسي بـ180 إصابة، والمزونة بـ160 إصابة، وأولاد حفوز بـ140 إصابة، والسوق الجديد بـ122 إصابة، وبن عون بـ118 إصابة، ومنزل بوزيان بـ62 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ16 إصابة.

* ولاية سوسة

سجّلت ولاية سوسة، أمس الاربعاء، 7 حالات وفاة، و211 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

ارتفع بموجبها عدد الوفيات نتيجة الإصابة بهذا الفيروس الى 406 وفيات، والإصابات إلى 12779 إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

في المقابل، استقر عدد المتعافين من الفيروس، عند 9213 مريضا، فيمالا يزال 3078 مريضا تحت المراقبة الطبية.

ويقيم حاليا، 162 مصابا بالفيروس أصيلي الولاية في مستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة، منهم 42 شخصا في حالة انعاش، الى جانب 29 مريضا من ولايات أخرى.