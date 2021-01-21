منوبة: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” واستقرار إجمالي الوفيات في حدود 236 حالة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، 73 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار الجائحة إلى 4474 إصابة، منها 3688 حالة شفاء و236 حالة وفاة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

وبيّنت قدور، في تصريح لـ(وات)، أنّه وبتسجيل حالات الاصابة الجديدة، يرتفع عدد الحالات النشيطة الى 550 حالة، منهم 547 حالة يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (199 حالة)، ومعتمدية طبربة (114 حالة)، ووادي الليل (73 حالة)، والمرناقية (60 حالة)، والجديدة (48 حالة)، ودوار هيشر (22 حالة)، وبرج العامري (21 حالة)، والبطان (13 حالة).