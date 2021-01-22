نابل: ارتفاع مجموع الحالات التي لاتزال حاملة لفيروس كورونا إلى 2833 حالة

ارتفع مجموع الحالات التي لاتزال حاملة لفيروس كورونا المستجد بولاية نابل، اليوم الجمعة، ليبلغ 2833 حالة، وذلك على إثر تسجيل 228 حالة إصابة محلية جديدة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل على صفحتها الرسمية.

كما سجلت الجهة حالتي وفاة إضافيتين جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات المسجلة بولاية نابل منذ بداية الجائحة إلى 359 حالة وفاة.

وتعود حالة الوفاة الاولى لامرأة في العقد الثامن من عمرها وهي أصيلة معتمدية الميدة، في حين تتعلق حالة الوفاة الثانية برجل يبلغ من العمر 73 سنة أصيل معتمدية الحمامات.

وتتوزع حالات الإصابة المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل، والبالغ عددها 13224 حالة، إلى 3177 حالة بمعتمدية نابل و2208 حالة بمعتمدية الحمامات و1252 حالة بمعتمدية بني خيار و1149 حالة بمعتمدية قربة و996 حالة بمعتمدية دار شعبان الفهري و908 حالات بمعتمدية قرمبالية و677 حالة بمعتمدية سليمان و573 حالة بمعتمدية قليبية و543 حالة بمعتمدية منزل تميم و515 حالة بمعتمدية بني خلاد و469 حالة بمعتمدية الهوارية و430 حالة بمعتمدية منزل بوزلفة و173 حالة بمعتمدية بوعرقوب و72 حالة بمعتمدية الميدة و49 حالة بمعتمدية حمام الغزاز و33 حالة بمعتمدية تاكلسة.