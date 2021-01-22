تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية المنستير

تطوّر مجموع وفيات فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير إلى 259 حالة وفاة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، وجملة الإصابات إلى 11 ألفا و633 أصابة منها 132 حالة جديدة، ومجموع حالات التعافي إلى 7853 حالة منها 129 حالة جديدة حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الخميس

وشملت الإصابات الجديدة كلّ معتمديات الجهة، حيث توزعت إلى 34 إصابة بالمنستير، و18 إصابة بالمكنين، و14 إصابة بصيادة لمطة بوحجر، و13 إصابة بقصر هلال، و10 إصابات بقصيبة المديوني، و9 إصابات بطبلبة، و9 إصابات بالساحلين، و6 إصابات بالبقالطة، و4 إصابات ببنبلة، و3 إصابات بجمال، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بالوردانين، و8 إصابات غير محدد مكانها.

وتضمّ ولاية المنستير، حسب ذات الحصيلة، 3521 حالة مازالت حاملة للفيروس من بينها 61 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، فيما يخضع حاليا 10 آلاف وشخصين للحجر الصحي في الوقت الذي أكمل 46 ألفا و516 شخصا مدّة الحجر.

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس، اليوم الجمعة، 7 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجدّ، فضلا عن رصد 175 اصابة جديدة من جملة 574 تحليلا مخبريا، مقابل تعافي 313 حالة، ليرتفع بذلكإجمالي الوفيات إلى 430 حالة وفاة، والإصابات إلى 18335 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 15231 متعاف، وذلك منذ بداية تفشي الوباء في الجهة.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة، 18 مصابا، فيما يقيم 139 شخصا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل 105 حالات حاملة للفيروس بالمصحات الخاصة.

ولاية قفصة

سجّلت ولاية قفصة خلال 24 ساعة الأخيرة 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، فضلا 20 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليومين الماضيين، أثبتتها نتائج 90 تحليلا مخبريا، ليبلغ بذلك إجمالي المصابين بالوباء بالجهة منذ بداية الجائحة 3796 مصابا تُوفّي من بينهم 210 وتعافى 3186 شخصا.

هذا ويبلغ حاليا عدد الاشخاص المصابين والذين لازالوا يحملون الفيروس 400 مصابا، من بينهم 30 يقيمون بأقسام كوفيد 19 بعدد من مستشفيات الجهة ويخضعون للمتابعة الطبّية، فيما يواصل بقية المصابين فترة العزل الصحّي إمّا بمنازلهم أو بمراكز الحجر الوجوبي.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 84 حالة شفاء، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بالجهة الى 4104 إصابة مؤكدة، من بينها 136 حالة وفاة، و3000 حالة شفاء.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، أمس الخميس، حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بطبربة، الى جانب رصد 82 حالة إيجابية جديدة، اليوم الجمعة، توزعت بين منوبة، ودوار هيشر، والجديدة، ووادي الليل، والبطان، وبرج العامري، وطبربة، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات النشيطة بالجهة 515 حالة، منها 512 محل ايواء ذاتي، و03 حالات محل ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

ولاية بن عروس

سجلت ولاية بن عروس خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و97 إصابة جديدة و80 حالة شفاء من جملة 247 تحليلا، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 7998 إصابة مؤكدة منها 6867 حالة شفاء و303 حالات وفاة.

هذا ويبلغ حاليا عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي بالياسمينات، من بين المصابين بالفيروس 46 مصابا، يتوزعون على 18 مصابا بقسم الاستعجالي، و20 بقسم الطب الباطني و8 بقسم الإنعاش.

ولاية المهدية

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة جائحة “كورونا” بالمهدية، اليوم الجمعة، 154 إصابة جديدة مقابل تعافي 69 مصابا، فضلا عن رصد حالتي وفاة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة إلى 6205 حالات إصابة، من بينها 4262 حالة شفاء، و147 حالة وفاة، و1796 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وسُجل أعلى عدد إصابات من بين الحالات الجديدة بالدائرة الصحية بالمهدية بعد الكشف عن 94 إصابة جديدة تلتها دائرة الشابة التي سجلت 20 إصابة، فيما توزّعت بقية الإصابات إلى 19 ببومرداس، و8 بملولش، و5 بكل من سيدي علوان والسواسي، وإصابتين بقصور الساف وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.

ويأوي المستشفى الجامعي الطاهر صفر، في الوقت الراهن، 49 مصابا من بينهم 14 بقسم الانعاش، و29 بقسم الاكسجين بوحدة كوفيد، و6 بالقسم الاستعجالي.

ولاية تطاوين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال اليومين الماضيين، حالتي وفاة في معتمدية تطاوين الجنوبية ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، الى جانب رصد 17 إصابة جديدة، توزّعت الى 5 إصابات في تطاوين الجنوبية، ومثلها في غمراسن، و4 في البئر الاحمر، واصابتين في رمادة، واصابة واحدة في ذهيبة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 123 وفاة، والإصابات إلى 2097 إصابة مؤكدة.

ويخضع حاليّا 326 مصابا بالجهة للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، فيما يرقد للعلاج والمراقبة الطبية 7 مصابين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و7 مرضى آخرين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن، و7 في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية.