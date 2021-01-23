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ايطاليا: نادي ميلان يعلن تعاقده مع المدافع توموري

2021/01/23 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أعلن نادي “أي – سي ” ميلان الإيطالي عن تعاقده رسميا مع قلب الدفاع فيكايو توموري قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة الى غاية نهاية الموسم.
وكان تومري قد خرج من حسابات مدرب “البلوز” فرانك لامبارد, والذي لم يشركه
سوى في ثلاث مباريات فقط خلال الموسم الجاري, ما جعل النادي يبحث للمدافع, ذو الـ23 عاما, عن ناد جديد من أجل الاستمرار في التطور كلاعب, حتى وإن كان بعيدا عن “ستامفورد بريدج”.
ووضع ميلان بندا في عقد استعارته للاعب يسمح له بالتعاقد معه بشكل نهائي مع
نهاية فترة الإعارة مقابل مبلغ لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي, إلا أن بعض التقارير أشارت إلى اقترابه من 20 مليون أورو.
وأصبح توموري هو ثاني صفقة لميلان في سوق الانتقالات الشتوية الجاري بعدما
تعاقد مع متوسط ميدان نادي تورينو, سواليهو ميتي, على سبيل الإعارة كذلك, فيما
أعلن النادي عن ارتداء صفقته الجديدة للرقم 23 مع الفريق هذا الموسم.

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