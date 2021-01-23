تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية تطاوين

سجّلت ولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة في غمراسن ناجمة عن فيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 40 اصابة جديدة توزّعت إلى 14 في غمراسن، و9 في تطاوين الجنوبية، و8 في تطاوين الشمالية، و5 في البئر الاحمر، و3 في ذهيبة واصابة واحدة في رمادة.

وباعتبار الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للاصابات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في شهر مارس الماضي الى 2137 اصابة مؤكدة، منها 124 حالة وفاة.

ويخضع حاليا 4 مصابين للعلاج والمراقبة الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن، و7 اخرين في قسم كوفيد-19 في المستشفى الجهوي بتطاوين.

* ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان، اليوم السبت، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 47 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالجهة منذ ظهور الوباء إلى 100 حالة وفاة، والإصابات إلى 2552 إصابة مؤكدة .

* ولاية المنستير

سجّلت ولاية المنستير، مساء أمس الجمعة، 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، فضلا عن 188 إصابة إضافية، مقابل و113 حالة تعافي، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 264 حالة وفاة، والإصابات إلى 11 ألفا و821 إصابة، الى جانب 7966 حالة تعافي.

وشملت الإصابات الجديدة كافة معتمديات ولاية المنستير والبالغ عددها 13 معتمدية، توزّعت إلى 45 إصابة بالمنستير، و21 إصابة بالمكنين، و20 إصابة بالوردانين، و16 إصابة ببنبلة، و14 إصابة بالبقالطة، و14 إصابة بقصر هلال، و13 إصابة بالساحلين، و11 إصابة بقصيبة المديوني، و10 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و9 إصابات بطبلبة، و8 إصابات بجمال، وإصابتين ببني حسان، وإصابتين بزرمدين، و3 إصابات غير محدد مكانها.

وتعدّ الجهة حاليّا 3591 حالة مازالت حاملة لفيروس “كورونا”، منها 65 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة، فيما يواصل 10 آلاف و18 شخصا الخضوع للحجر الصحي.

وتطوّر مجموع تحاليل العينات لتقصي فيروس “كورونا” إلى 45 ألفا و516 تحليلا.

ولاية سليانة

سجّلت ولاية سليانة، أمس الجمعة، 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ارتفع على إثرها العدد الجملي للحالات المؤكدة بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 2477 إصابة، منها 104 حالات وفاة.

وتعدّ الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بالجهة حاليا 151 حالة، منها 14 حالة الايواء قيد الايواء بالمستشفى الجهوي بسليانة، من بينها 4 بالانعاش، و11 حالة بالمستشفيات المحلية.

* ولاية المهدية

سجّلت الدائرة الصحية بالمهدية، من مجموع 11 دائرة صحيّة تعدّها الجهة، في الفترة الممتدة من 17 الى 23 جانفي الجاري، 4 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب رصد 475 حالة إيجابية .

ورصدت ذات الدائرة، اليوم السبت، حالة وفاة، فضلا عن 73 إصابة جديدة بالفيروس، الى جانب 137 إصابة جديدة بعدد من دوائر الجهة، أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 247 عينة.

وأظهرت نفس النتائج، وفاة 5 مصابين، بكل من معتمدية بومرداس، والجم، ورجيش، وقصور الساف.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة، 6342 إصابة، منها 153 حالة وفاة، و4536 حالة شفاء، إلى جانب 1653 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ويقدر عدد المصابين المقيمين بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، حاليا بـ48 مصابا، من بينهم 14 بقسم الانعاش، و30 بقسم الاكسجين بوحدة كوفيد، و4 بقسم الاستعجالي.

* ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، حالة وفاة و67 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 44 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 4171 إصابة، منها 137 حالة وفاة، و3044 حالة شفاء.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بـ1724 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ522 إصابة، ثم الرقاب بـ432 إصابة، وجلمة بـ245 إصابة، والسبالة بـ234 إصابة، وبئر الحفي بـ197 إصابة، والمكناسي بـ183 إصابة، والمزونة بـ165 إصابة، وأولاد حفوز بـ148 إصابة، والسوق الجديد بـ125 إصابة، وبن عون بـ118 إصابة، ومنزل بوزيان بـ62 إصابة، وأخيرا السعيدة 16 إصابة.

وبلغ إجمالي التحاليل التي تم اجراؤها بالولاية منذ انتشار فيروس “كورونا”، 16002 تحليلا.

* ولاية قابس

سجلت، ولاية قابس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 حالات الوفاة جديدة بفيروس “كورونا”، الى جانب رصد 106 إصابات، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بهذا الفيروس في الجهة الى 213 حالة، والإصابات إلى 7322 إصابة مؤكدة، منها 6452 حالة تعافي، وذلك منذ بداية تفشي الوباء.

وتتوزع الإصابات الجديدة، إلى 25 إصابة بمارث، و20 بوذرف، و19 بقابس الجنوبية، و15 بقابس المدينة، و10 إصابات بالمطوية، و05 إصابات بغنوش، و04 إصابات بكل من قابس الغربية ومطماطة الجديدة والحامة.

وتعدّ الجهة، حاليا، 865 حالة نشطة، من بينها 243 حالة بقابس الجنوبية، و197 بقابس المدينة، و137 حالة بمارث .

* ولاية منوبة

سجّلت، ولاية منوبة، يوم أمس الجمعة، حالتي وفاة بمعتمديتي البطان وطبربة، جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، كما رصدت الجهة الصحية 27 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في الجهة 239 حالة وفاة، والإصابات 4583 إصابة مؤكدة، منها 3804 حالة شفاء.

وبلغ العدد الجملي للحالات النشيطة، 540 حالة نشطة، منها 537 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي وثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات .

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (234 حالة)، وطبربة (94 حالة) ووادي الليل (77 حالة)، والمرناقية (60 حالة)، ودوار هيشر وبرج العامري (23 حالة) لكل منهما، والجديدة (21 حالة)، والبطان (07 حالات)

* ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 10 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، كما رصدت 133 حالة إيجابية، مقابل تسجيل 244 حالة شفاء.

وبلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء في الولاية 440 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية 18468 إصابة، في حين ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 15465 متعاف.

ويقيم حاليا بقسمي العناية المركزة بكل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني بطينة 15 مصابا بالفيروس، وفي قسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 131 مصابا، وبالمصحات الخاصة 105 مصابا.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء في ولاية صفاقس إلى حد الآن، 66534 تحليلا.

* ولاية قبلي

بلغ إجمالي المتعافين من فيروس “كورونا” المستجد بولاية قبلي، منذ تسجيل اول اصابة بهذا الوباء 3789 حالة، من إجمالي 4330 حالة اصابة مؤكدة، من بينها 167 حالة وفاة.

وتم يوم، امس الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، الى جانب 24 حالة ايجابية، ليرتفع عدد الحالات النشطة بالجهة حاليا الى 374 حالة .

* ولاية بنزرت

سجلت الجهة الصحية ببنزرت خلال يومي الاربعاء والخميس المنقضيين (20 و21 جانفي)، 8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و115 إصابة مقابل تعافي 126 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالوباء في بنزرت 5402 حالة اصابة منذ بدء انتشار الفيروس، تعافى منها 4258 حالة وتوفي 294 شخصا.