مونديال مصر 2021- كاس الرئيس – المنتخب التونسي في طريق مفتوح امام كونغو الديمقراطية

حقق المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم في قاعة حسن مصطفى بالجيزة ( القاهرة) فوزه الاول في مونديال مصر2021 على حساب منتخب كونغو الديمقراطية بنتيجة 36-21 في اطار الجولة الثانية ضمن المجموعة الاولى لمسابقة كاس “الرئيس”( رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ) .

وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول ( 17_13)

وكسب المنتخب التونسي اليوم فوزا معنويا بعد ان عجز عن بلوغ الدور الرئيسي للمونديال وخرج من دائرة المنافسة ضمن جدول اللقب واكتفى باللعب من اجل المركز 25 ضمن مسابقة كاس الرئيس .

وبعد فوز بالغياب على منتخب الراس الاخضر المنسحب من المسابقة حقق المنتخب التونسي اول فوز على الميدان على منتخب كونغو الديمقراطية قليل التجربة في التظاهرت الكبرى لكرة اليد وبدا في طريق مفتوح.

وبعد شوط اول حاول فيه منتخب كونغو الديمرقراطية اللعب بندية امام المنتخب التونسي بعد فوزه في مباراته الاولى على حساب منتخب انغولا بفارق هدف واحد ( 32_31) في مسابقة كاس الرئيس وصمد خلاله 8-8 الى حد ربع الساعة الاول

مسك زملاء امين درمول بزمام الامور وفرضوا اسبقيتهم تدريجيا وانهوا الشوط بفارق اربعه اهداف 17-13

وفي الشوط الثاني بدا المنتخب التونسي في طريق مفتوح خاصة ومر الى السرعة القصوى فارضا سيطرة كلية بفضل مرتدات سريعة .ولعب المنتخب الوطني بثقة عالية مستفيدا من اداء دفاع كونغولي متواضع وجاهزية افضل من الناحية البدنية بعد ان تجاوز ارهاق مقابلات الدور الاول ونجح في كسب نتيجة المباراة بفارق شاسع 15 هدفا ( 36-21)

وسعى المدرب الوطني سامي السعيدي لاعطاء الفرصة لاكبر عدد من اللاعبين للعب في مباراة اليوم في رهان لاح في متناول العناصر الوطنية منذ انطلاق المباراة رغم محاولة صمود ظرفي للفريق الكونغولي في الشوط الاول.

ويتبارى المنتخب الوطني يوم الاثنين ( س 18) مع منتخب انغولا ضمن الجولة الاخيرة من الدول قبل الاخير لمسابقة كاس الرئيس.(المجموعة الاولى)

وسيراهن المنتخب التونسي على كسب فوز ثان فوق الميدان على انغولا من اجل ان يتصدر مجموعته “الافريقية” ضمن مسابقة كاس الرئيس من اجل اللعب مع متصدر المجموعة الثانية على المركز 25/26 لمونديال مصر 2021

وتوزعت اهداف المنتخب التونسي في مباراته اليوم بين اللاعبين كالاتي / اشرف مرغلي (2) ورمزي المجدوب (3) ومصباح الصانعي (1 )وعصام رزيق (6 وحازم باشا (1) وغسان التومي( 7) وجهاد جاء بالله (1 )وامين درمول (6) واسكندر زايد (1) واسامة الجزيري (5) وانور عبد الله(3)