رياح قوية تصل الى 100 كلم/س في شكل هبات وامطار محلية بعد ظهر الاحد باقصى الشمال

تتسم الاوضاع الجوية، الأحد، بهبوب رياح قوية، التي ينتظر أن تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/س كما تصل إلى مستوى 100 كلم/س في شكل هبات.

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب فيما تبقى النشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة والصيد البحري سارية المفعول.

البحر شديد الاضطراب إلى هائج.

كما اشار المعهد الى امكانية نزول امطار محلية بعد الظهر بأقصى الشمال فيما تشهد بقية الجهات فترات مشمسة تتخللها بعض السحب لا غير.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و24 ببقية الجهات.