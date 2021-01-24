باخرة محمّلة بعجول مريضة تتجه نحو تونس: الناطق باسم الديوانة يكشف ويوضّح..

أريانة : تسجيل خمس وفيات و374 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

ذاكر لهيذب: وفيات كورونا في تونس “فضيحة” ولا حلّ إلاّ الحجر التام

كبير علماء بريطانيا يحذر من سلالة كورونا الجديدة ويؤكد أنها أكثر فتكا..

رياح قوية تصل الى 100 كلم/س في شكل هبات وامطار محلية بعد ظهر الاحد باقصى الشمال

2021/01/24 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تتسم الاوضاع الجوية، الأحد، بهبوب رياح قوية، التي ينتظر أن تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/س كما تصل إلى مستوى 100 كلم/س في شكل هبات.
ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب فيما تبقى النشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة والصيد البحري سارية المفعول.

البحر شديد الاضطراب إلى هائج.

كما اشار المعهد الى امكانية نزول امطار محلية بعد الظهر بأقصى الشمال فيما تشهد بقية الجهات فترات مشمسة تتخللها بعض السحب لا غير.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و24 ببقية الجهات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn