مدنين: تسجيل 4 وفيات و108 اصابات محلية جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

سجلت ولاية مدنين في الاربع وعشرين ساعة الماضية 4 وفيات بسبب فيروس كورونا و108 اصابات محلية جديدة بهذا الفيروس ليرتفع عدد الوفايات منذ ظهور الوباء الى 228 حالة وفاة، والعدد الجملي للاصابات الى 6312، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز .

وقال نفس المصدر إن عدد حالات الشفاء ارتفع الى 4552 بعد تسجيل 99 حالة شفاء جديدة، في الوقت الذي تواصل فيه معتمدية جربة حومة السوق احتفاظها باعلى عدد في الاصابات بكامل الولاية بعدد بلغ 34 اصابة ثم جرجيس 20 اصابة فبن قردان 19 اصابة وميدون 15 اصابة مقابل استقرار في بقية المعتمديات بين 8 اصابات في مدنين الشمالية و4 باجيم و3 في كل من مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف واصابة ببني خداش.

وارتفعت اصابات التلاميذ الى 204 اصابات بتسجيل 6 اصابات جديدة، في حين تطور عدد المصابين في القطاع الصحي الى 183 اصابة بتسجيل اصابتين جديدتين.

وجاءت اغلب حالات الشفاء بحومة السوق ايضا وبلغ عددها 38، ثم جرجيس 30، فجربة ميدون 14 و4 حالات شفاء في كل من مدنين الجنوبية وبن قردان وبني خداش و3 بمدنين الشمالية، وحالة واحدة بكل من سيدي مخلوف واجيم.