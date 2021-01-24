المنستير: حالتا وفاة و157 إصابة جديدة بكورونا

تطور مجموع ضحايا فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير إلى 266 وفاة منها حالتا وفاة إثنتين جديدتبن، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 11 ألفا و978 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة كشفها ل (وات) المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة.

وشملت الإصابات الجديدة لليوم الثالث على التوالي كلّ معتمديات الجهة وتوزعت إلى 35 إصابة بطبلبة، و18 بقصر هلال، و16 بالمكنين، و16 بقصيبة المديوني، و15 بالمنستير، و13 بجمال، و11 بالساحلين، و8 بالبقالطة، و7 بصيادة لمطة بوحجر، و3 ببني حسان، و3 ببنبلة، وإصابة واحدة بالوردانين، وإصابة واحدة بزرمدين، و10 إصابات غير محدد مكانها.

وسجلت الجهة تعافي 92 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع المجموع منذ مارس 2020 وإلى غاية 23 جانفي الجاري إلى 8058 حالة شفاء، واستكمال 47 ألفا و932 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، في حين مازالت 3654 حالة حاملة للفيرو.

وبحسب ما أوضحه المدير الجهوي للصحة، فإن 71 شخصا يقيمون حاليا في المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و9966 شخصا في الحجر الصحي أو تحت المتابعة الصحية، في حين بلغ مجموع تحاليل عينات تقصي فيروس كورونا بولاية المنستير 46 ألفا و102 وذلك خلال الفترة مارس 2020-23 جانفي 2021 منها 586 تحليلا جديدا.