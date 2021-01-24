مونديال – مصر 2021 _ تعادل مصر مع سلوفينيا 25-25

تعادل المنتخب المصري لكرة اليد مع منتخب سلوفينيا بنتيجة 25 – 25 اليوم في القاهرة في اطار الدور الرئيسي لمونديال مصر ( المجموعة الرابعة).وتحصل اللاعب المصرى يحيى خالد على افضل لاعب فى المباراة

ومن جهة اخرى انهزم المنتخب الجزائري امام منتخب سويسرا 24-27 في اطار الدور الرئيسي لمونديال مصر 2021 ( المجموعة الثالثة)

وفي مسابقة كاس “الرئيس” انهزم المنتخب المغربي امام منتخب الشيلي 17-28 في الجولة الاخيرة من مسابقة كاس الرئيس ( المجموعة الثانية)