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مونديال – مصر 2021 _ تعادل مصر مع سلوفينيا 25-25

2021/01/24 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تعادل المنتخب المصري لكرة اليد مع منتخب سلوفينيا بنتيجة 25 – 25 اليوم في القاهرة في اطار الدور الرئيسي لمونديال مصر ( المجموعة الرابعة).وتحصل اللاعب المصرى يحيى خالد على افضل لاعب فى المباراة
ومن جهة اخرى انهزم المنتخب الجزائري امام منتخب سويسرا 24-27 في اطار الدور الرئيسي لمونديال مصر 2021 ( المجموعة الثالثة)
وفي مسابقة كاس “الرئيس” انهزم المنتخب المغربي امام منتخب الشيلي 17-28 في الجولة الاخيرة من مسابقة كاس الرئيس ( المجموعة الثانية)

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