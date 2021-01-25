عاجل-الطبوبي يهدد ويحذر: “لدينا أوراق سنكشفها في الوقت المناسب ولن نترك البلد يغرق”..

دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي السياسيين التونسيين إلى وقف الصراعات السياسية الضيقة واقتناص الفرصة للاتفاق على رؤية موحدة للإصلاح في القضايا الشائكة.

وحذّر الطبوبي في حوار لوكالة رويترز للانباء أنه في حال لم يحصل ذلك، فان اتحاد الشغل لن يبقى مكتوف الأيدي ولديه تصورات لإنقاذ البلاد.

وأكد في السياق ذاته”أن الاتحاد لديه أوراق سيكشفها في الوقت المناسب ولن يترك البلد يغرق” معتبرا أن الصمت هو خيانة لمبادئ ودماء شهداء ثورة الكرامة ولنحمي كامل المسار من الانهيار، حسب تعبيره.

ورفض الطبوبي أن يكشف كيف يمكن للاتحاد أن يتحرك إذا استمرت التجاذبات السياسية ولم يحصل اتفاقا ينهي أزمة البلاد اقتصاديا واجتماعيا، قائلا “ليس دورنا الإطاحة بالحكومة…نحن نحترم الديمقراطية ونحترم إرادة الناخبين…لكن لدينا كلمتنا ولدينا قوة التأثير المنظم والمؤطر”.