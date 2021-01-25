تطاوين: تسجيل 21 إصابة جديدة ولا وفيات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال اليومين الماضيين 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تتوزع الى 6 حالات بتطاوين الجنوبية و6 حالات بتطاوين الشمالية و5 حالات في البئر الاحمر وحالتين في غمراسن وحالة في ذهيبة وأخرى في رمادة.

وبذلك ارتفع العدد الجملي للإصابات بهذا الوباء منذ تفشيه في الجهة في مارس الماضي، إلى 2158 إصابة مؤكدة.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة في تحيينها اليوم الاثنين للوضع الوبائي لفيروس كورونا، بأن 7 مصابين يخضعون للعلاج والمراقبة الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وسبعة آخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

ولم تسجل الولاية، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة، طه المقدميني، لمراسل “وات”، وفيات خلال اليومين الماضيين، واستقر العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة منذ مارس الماضي في حدود 124 وفاة، تتوزع إلى 50 وفاة في تطاوين الشمالية و28 وفاة في غمراسن و27 وفاة في تطاوين الجنوبية وستة وفيات في بني مهيرة وخمس في البئر الاحمر وأربع في الصمار وحالتي وفاة في كل من رمادة وذهيبة.