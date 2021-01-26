نشرة منتصف النهار حول تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

*ولاية منوبة

ارتفع عدد حالات الوفيات جراء فيروس “كورونا”، أمس الاثنين، بولاية منوبة إلى 247 حالة، بعد تسجيل 5 حالات وفاة لأشخاص تتراوح اعمارهم بين 73 و92 سنة، أحدهم قادم من فرنسا.

يُذكر أنّ عدد المصابين بولاية منوبة منذ بداية الجائحة بلغ الى اليوم، 4690 إصابة مؤكدة بالفيروس، و3937 حالة شفاء، فيما لاتزال 511 حالة نشيطة.

*ولاية تطاوين

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال السبت والأحد الماضيين 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع العدد الجملي للإصابات بهذا الوباء منذ تفشيه في الجهة في مارس الماضي، إلى 2158 إصابة مؤكدة.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة في تحيينها أمس الاثنين للوضع الوبائي لفيروس كورونا، بأن 7 مصابين يخضعون للعلاج والمراقبة الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وسبعة آخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

ولم تسجل الولاية وفيات خلال نفس اليومين واستقر العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة منذ مارس الماضي في حدود 124 وفاة.

*ولاية جندوبة

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة خلال يوم 24 من الشهر الجاري إصابتين جديدتين بفيروس “الكورونا” المستجد ليرتفع اجمالي الحالات الإيجابية في الولاية ومنذ تسجيل اول إصابة بهذا الفيروس الى 2217 حالة أدّت 147 منها إلى وفاة المصابين وفق ما ورد في التقرير اليومي المحين الصادر عن ذات الإدارة اليوم الثلاثاء.

وحسب ذات التقرير ارتفع عدد المقيمين بأقسام الكوفيد الى 21 مصابا وارتفع أيضا عدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة ولأول مرة منذ انطلاق المستشفى في قبول المصابين الى أربعة مرضى.

*ولاية القصرين

رصدت المصالح الصحّية بولاية القصرين ،اليوم الثلاثاء ، 54 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” و ذلك عقب ورود نتائج تحاليل 205 عيّنات مساء امس وصباح اليوم ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الى 4950 إصابة مقابل 4105 حالات شفاء وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء وباء كوفيد 19 الى 213 حالة وفاة منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم علما بأنه لم يتم أمس تسجيل أية حالة وفاة فيما تم يوم الأحد المنقضي تسجيل 4 حالات وفاة .

*ولاية توزر

ارتفعت الوفيات في ولاية توزر بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد الى 78 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر مساء .

في المقابل ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة الى 4425 إصابة من بينها 3919 حالة تعاف من الفيروس مسجلة ارتفاعا بالمقارنة مع الأيام الماضية مع تسجيل انخفاض عدد الحالات النشطة الحاملة للفيروس حاليا الى 506.

وتبلغ حالات التعهد للمصابين في المستشفيات عشرين حالة خلال هذا اليوم موزعين على المستشفى الجهوي بتوزر والمستشفى الجهوي بنفطة والمستشفى المحلي بدقاش.

*ولاية قابس

سجّلت الجهة خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 03 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليبلغ العدد الجملي لحالات الوفاة في الولاية 220 حالة.

وتم اجراء 410 تحاليل على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” جاءت نتائج 121 منها “إيجابية” وبذلك بلغ العدد الجملي للاصابات بالفيروس 7668 اصابة وأن 6772 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية

في المقابل توجد في الولاية 893 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى .

*ولاية باجة

اظهرت التحاليل الفيروسية المجراة يوم امس الاثنين، وجود 40 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية باجة ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة الى 3889 حالة من جملة 12225 تحليلا تم اجراؤها منذ انطلاق عمليات التقصي.

من جهة اخرى، بقيت نسبة الشفاء من الفيروس مستقرة منذ قرابة الثلاثة ايام فى حدود ال85 بالمائة، بتسجيل تعافي 3325 شخصا .

يشار الى انه لم تسجل امس اية حالة وفاة بباجة التى وصل بها عدد ضحايا فيروس “كورونا” الى 113 شخصا.

*ولاية سوسة

سجّلت ولاية سوسة امس الاثنين، 8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 62 إصابة جديدة، في حين تم رصد 955 حالة تعافي جديدة على إثر إجراء 208 تحاليل اول امس الاحد.

وارتفع إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة، إلى 441 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة الى 13468 إصابة منها 10168 حالة تعافي.

ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 181 مصابا من بينهم 48 في حالة إنعاش، وذلك الى جانب 24 مريضا من ولايات أخرى