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الأمن يحول دون محاولة مجموعات من الشبان التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة

2021/01/26 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تجمعت قوات معززة من وحدات التدخل ومكافحة الشغب، مساء اليوم الثلاثاء، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، ومنعت وصول مجموعات من الشبان للتظاهر وسط الشارع.

واستخدمت قوات الأمن الحواجز والغاز المسيل للدموع ضد مجموعات شبابية قادمة من باردو ومن وسط العاصمة لتفريقهم في الأنهج المجاورة قبل الاحتشاد في الشارع الرئيسي.

ورفع متظاهرون شعارات طالبوا فيها بـ” إسقاط النظام” والإفراج عن الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة، لكن قوات الأمن تمكنت من تفريقهم في الأنهج المجاورة، بما في ذلك مجموعة وصلت إلى المسرح البلدي ثم انسحبت من أمامه.

يذكر أن المئات من الشبان والناشطين في المجتمع المدني، تظاهروا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في شارع “الحبيب بورقيبة” بباردو قبالة مبنى مجلس نواب الشعب، مطالبين بـ”إسقاط المنظومة الحاكمة” وبالتنمية والشغل والحرية والكرامة.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى مبنى البرلمان، غير أن قوات الأمن المتمركزة بكثافة في الشوارع المحيطة والمفترقات والطرق المؤدية إلى باردو حالت دون ذلك، وهو ما منع العشرات من المواطنين والسيارات من الوصول إلى مكان الاحتجاجات.

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