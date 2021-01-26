بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم – الجولة العاشرة – الدفعة الاولى – النتاج و الهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلتي الدفعة الأولى للجولة العاشرة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:
في باجة
الأولمبي الباجي 1/ جاك بيسون د36
– الترجي الرياضي التونسي 4
عبد الرؤوف بنغيث د10 وطه ياسين الخنيسي 49 و64 وانيس البدري د91
في صفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي 2
محمد علي منصر د18 وفراس شواط د81
– نجم المتلوي 1
محمد جمعة خليج د29
وتجري بقية المقابلات غدا
الترتيب الحالي
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 22 9 7 1 1 15 6
2- النادي الصفاقسي 17 8 5 2 1 13 4
3- اتحاد بن قردان 16 9 4 4 1 8 2
4- النجم الساحلي 14 8 4 2 2 11 7
5- مستقبل سليمان 14 9 4 2 3 14 14
6- نجم المتلوي 14 10 4 2 4 6 7
7 – الملعب التونسي 12 8 3 3 2 11 8
8 – مستقبل الرجيش 12 9 3 3 3 7 7
9- الاولمبي الباجي 10 9 2 4 3 9 12
10- النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 8 11
11- الاتحاد المنستيري 8 8 2 2 4 7 9
12 – اتحاد تطاوين 8 9 1 5 3 3 6
13- النادي الافريقي 7 9 1 4 4 8 14
14- شبيبة القيروان 1 8 0 1 7 4 17