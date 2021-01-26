تفاصيل القبض على عنصر تكفيري محل حكم بالسجن

بعد تأكيده التعرض للتهذيب: الهيئة العامة للسجون والاصلاح ترد على القاضي المكي بن عمار..

انطلاق الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري الاخير

القبض على شخصين صادر في شأنهما عدة مناشير تفتيش

بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم – الجولة العاشرة – الدفعة الاولى – النتاج و الهدافون

2021/01/26 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلتي الدفعة الأولى للجولة العاشرة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:

في باجة
الأولمبي الباجي 1/ جاك بيسون د36
– الترجي الرياضي التونسي 4
عبد الرؤوف بنغيث د10 وطه ياسين الخنيسي 49 و64 وانيس البدري د91

في صفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي 2
محمد علي منصر د18 وفراس شواط د81
– نجم المتلوي 1
محمد جمعة خليج د29

وتجري بقية المقابلات غدا

الترتيب الحالي

الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 22 9 7 1 1 15 6
2- النادي الصفاقسي 17 8 5 2 1 13 4
3- اتحاد بن قردان 16 9 4 4 1 8 2
4- النجم الساحلي 14 8 4 2 2 11 7
5- مستقبل سليمان 14 9 4 2 3 14 14
6- نجم المتلوي 14 10 4 2 4 6 7
7 – الملعب التونسي 12 8 3 3 2 11 8
8 – مستقبل الرجيش 12 9 3 3 3 7 7
9- الاولمبي الباجي 10 9 2 4 3 9 12
10- النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 8 11
11- الاتحاد المنستيري 8 8 2 2 4 7 9
12 – اتحاد تطاوين 8 9 1 5 3 3 6
13- النادي الافريقي 7 9 1 4 4 8 14
14- شبيبة القيروان 1 8 0 1 7 4 17

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn