بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم – الجولة العاشرة – الدفعة الاولى – النتاج و الهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلتي الدفعة الأولى للجولة العاشرة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:

في باجة

الأولمبي الباجي 1/ جاك بيسون د36

– الترجي الرياضي التونسي 4

عبد الرؤوف بنغيث د10 وطه ياسين الخنيسي 49 و64 وانيس البدري د91

في صفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي 2

محمد علي منصر د18 وفراس شواط د81

– نجم المتلوي 1

محمد جمعة خليج د29

وتجري بقية المقابلات غدا

الترتيب الحالي

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 22 9 7 1 1 15 6

2- النادي الصفاقسي 17 8 5 2 1 13 4

3- اتحاد بن قردان 16 9 4 4 1 8 2

4- النجم الساحلي 14 8 4 2 2 11 7

5- مستقبل سليمان 14 9 4 2 3 14 14

6- نجم المتلوي 14 10 4 2 4 6 7

7 – الملعب التونسي 12 8 3 3 2 11 8

8 – مستقبل الرجيش 12 9 3 3 3 7 7

9- الاولمبي الباجي 10 9 2 4 3 9 12

10- النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 8 11

11- الاتحاد المنستيري 8 8 2 2 4 7 9

12 – اتحاد تطاوين 8 9 1 5 3 3 6

13- النادي الافريقي 7 9 1 4 4 8 14

14- شبيبة القيروان 1 8 0 1 7 4 17