حجب مداخلة محمّد كريشان أمام رئيس الجمهوريّة.. وهذه التفاصيل

قال الإعلامي في قناة الجزيرة، محمد كريشان، إن صفحة رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حجبت مداخلته أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته إلى قطر.

وأضاف كريشان في تدوينة على صفحته على فيسبوك “مداخلتي لم يظهرها موقع الرئاسة.. في سياق عرضه للحدث ولكل المتدخلين الآخرين، بل لم يظهرني البتة وكأني لم أحضر هذا اللقاء أبدا”.

وجاء في نص مداخلة محمد كريشان أمام رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى قطر والتي نشرها الإعلامي التونسي عبر موقع “القدس العربي”:

“سيدي الرئيس، عندما انتخبك الناس بنسبة كبيرة، فذلك لتوسمهم الخير فيكم لأنكم جئتم من خارج الأحزاب والمنظومة السياسية السائدة، التي مجّها التونسيون، ولأنكم كنتم خارج المماحكات والتجاذبات السياسية السائدة. كان الأمل كبيرا في أن تكونوا فوق هذه الأحزاب جميعها وخلافاتها، ولكن للأسف الشديد، وبعد زهاء العام من توليكم الرئاسة، نلاحظ أن بعض هذه الأحزاب باتت تستأسد بكم، في صراعاتها مع بقية الأحزاب، مقابل توجهكم أنتم لتوجيه اللوم لبعض الأحزاب دون غيرها، بمعنى أنكم، سواء بإرادتكم أو بحكم الأمر الواقع، صرتم جزءا من التجاذبات القائمة في البلاد وليس فوقها. سيدي الرئيس، ما يدعو كذلك إلى ضرورة استعادة مكانتكم كحكم بين الجميع ومُجمّعا للجميع، هو ما تعانيه البلاد من انهيار كبير سياسي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي، وعلى جميع المستويات. أنا لم أفقد الأمل بعد بالكامل في استعادتكم هذا الموقع”.

وأكد محمد كريشان أن الرئيس تقبل سؤاله بكل هدوء، وقال إنه حاول قدر جهده أن يكون مجمّعا، لكن الأمور لم تسر كما شاء، لكنه لم يخض في التفاصيل.