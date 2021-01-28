هيكل المكي يطلب من رئيس الجمهوريّة قبول آداء اليمين

طلب هيكل المكي رئيس لجنة المالية والنائب عن الكتلة الديمقراطية اليوم الخميس 28 جانفي 2021 من رئيس الجمهورية قيس سعيّد “بكلّ لطف” قبول كل الوزراء لأداء اليمين الدستورية معتبرا أنّ ذلك “لا ينقص من عزمه شيئا ولا ينقص من مقاوته الفساد شيئا ” مضيفا “ونحن سنتحرى وسنقاوم مع بعضنا البعض اي مشبوه”.

واعتبر المكّي خلال مداخلة له اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم” أنّ تهديد نواب بسحب الثقة من رئيس الجمهورية “كلام فارغ ” متسائلا “أوّلا ما هو الخطأ الجسيم الذي ارتكبه ؟ هل يوجد نص في الدستور يتحدث عن واجبات رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتحوير الوزاري ؟ اتحدى كل اساتذة القانون الدستوري وكل المهتمين بالنص الدستوري ان يخرجوا من الدستور نصا أو فصلا أو فقرة أو جملة من فصل تحدد واجبات رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتحوير الوزاري”.

وأضاف “لا يوجد اي فصل او اية اشارة تتحدث عن واجبات رئيس الجمهورية في ما يخص التحوير الوزاري حتى نعتمد ذلك كنص صريح في مواجهته وتحديد ان كان هذا الخطأ الذي سيقوم به جسيما أم عاديا…والفصل 89 لم يتحدث عن التحوير الوزاري بل يتحدث عن منح الثقة للحكومة بعد الانتخابات او بعد سقوط الحكومة”.

وتابع “اداء الوزراء اليمين هو اجراء جوهري بصفتهم وزراء وهذا شرط ولا علاقة له بالفصل 89 …هذا شرط في روح الدستور وفي مضمونه وقراءة الاستاذ امين محفوظ هي الاقرب لفهم الدستور والاقرب للتطبيق”.