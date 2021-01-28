بنزرت: حجز 340 صفيحة 34 كلغ من القنب الهندي بشاطئ سيدي مشرق

تمكنت مصالح الحرس البحري بسيدي مشرق من معتمدية سجنان، ليلة الخميس، من حجز 340 صفيحة من القنب الهندي (الزطلة)، وذلك بشاطئ المكان،وفق ما أفاد به مراسل “وات” بالجهة، مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الامنية للحرس البحري بالمنطقة، وخلال عملها الرقابي الدوري بالمنطقة الشاطئية بسيدي مشرق، تفطنت لوجود كيس تتقاذفه الأمواج، تبين عقب رفعه من قبل الفريق الأمني أنه يحتوي على ما يعادل 34 كلغ من مخدر القنب الهندي، مبينا انه تم توجيه كامل المحجوز للاختبار في انتظار إعدامه، وفق الاجراءات القانونية ذات العلاقة.