عاجل: حريق هائل في مصنع بالقيروان

ندلع ظهر اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 حريق داخل مصنع ألياف الجبس بالمنطقة الصناعية بالقيروان المدينة مما تسّبب في تسجيل خسائر مادية كبيرة نتيجة حرق العديد من التجهيزات والمعدات وأثاث دون أضرار بشرية تذكر.

ولا تزال فرق الحماية المدنية تحاول اخماد النيران التي تسربت بكامل المصنع مع تسجيل حالة من الهلع في صفوف العاملين داخل المصنع والمؤسسات الصناعية القريبة منه مع تصاعد دخان كثيف بكامل المنطقة.

وحسب المعطيات الأولية تعود أسباب اندلاع الحريق إلى أشغال (لحام) جارية داخل احدى الورشات بالمصنع، وفق ما نقلته موزاييك اف ام .